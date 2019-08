Gustavo Quinteros: Nos faltó profundidad y no hicimos lo que planificamos

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, hizo un crítico análisis del cometido de su equipo en el empate en el clásico universitario ante Universidad de Chile y aseguró que su equipo no realizó lo planificado durante la semana.

"Nos equivocamos al defender demasiado atrás, y no hicimos varias de las cosas que teníamos planificadas", dijo de entrada el DT del elenco cruzado en la conferencia de prensa pospartido.

"La idea era meter tres volantes para tener la pelota y aprovechar las subidas por las bandas, pero lo que pensábamos no se dio en el juego. Nos hicieron daño con las pelotas aéreas y debemos seguir trabajando en esos aspectos", añadió el entrenador argentino.

"Más allá de no jugar un gran partido, seguimos manteniendo una buena ventaja con el que nos sigue, y eso es lo positivo de este partido", explicó en relación a la holgada ventaja de 10 puntos que tiene el cuadro cruzado con Colo Colo, su más cercano perseguidor.

"Nos encontramos con la U que esperábamos, pero nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer para dañar más", expresó el DT.

"Este partido no lo ganamos porque no hicimos lo que teníamos que hacer por las bandas y no defendimos las pelotas largas", concluyó.