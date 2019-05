Gustavo Quinteros: Por lo que aporta, sería muy difícil reemplazar a Puch

El técnico de la UC abordó la opción de que el delantero no siga en la escuadra cruzada.

En Universidad Católica ya trabajan para lograr la continuidad de Edson Puch, y se espera que este jueves comiencen las gestiones con el agente del delantero. Ante ello, el técnico del elenco cruzado, Gustavo Quinteros, reconoció que si las negociaciones son infructuosas, será muy difícil reemplazar al delantero iquiqueño.

"Es difícil reemplazar a Puch, no digo que sea imposible, por lo que aporta dentro y fuera de la cancha. Es muy buen jugador y muy profesional. Fue un acierto haberlo traído", dijo el entrenador cruzado en conferencia de prensa.

"Y el día que me entere que no sigue, buscaremos para traer a un jugador de un nivel importante. Para hablar de nombres hay que esperar saber que no va a seguir", añadió.

Ante otro eventual refuerzo en el receso por Copa América, Quinteros dijo estar conforme con el plantel que tiene.

"Si se va un jugador hay que traer a algún jugador de mejor nivel o el mismo nivel por lo menos. Yo pienso siempre que en el inicio de una temporada hay que traer a los jugadores. Hoy por hoy, estoy conforme con los jugadores que hay, si se va alguno se verá con los que pueden llegar", comentó antes de hablar de los próximos dos partidos de la UC, ante Antofagasta e Independiente del Valle.

"Es un equipo que en resultados no le ha ido bien, pero tenemos que reconocer que tienen buenos jugadores. Siempre es motivador el hecho de jugar con el que viene en la punta, con el objetivo de salir del fondo de la tabla. Es un rival con buenos jugadores y de cuidado, trataremos de contrarrestar sus individualidades y proponer un sistema para poder ganar", dijo sobre el cuadro nortino.

Con respecto al elenco ecuatoriano, Quinteros expresó que "me preocupa más lo que puede proponer el rival que la altura".

"Para mí el equipo en El Salvador jugó bien, no vi demasiado influencia de la altura en el juego. Obviamente que al final del partido puede afectar por los traslados y el descanso de los jugadores. A ellos los conozco muy bien, es un equipo que se hace fuerte de local, tuve a jugadores en la selección. Hay que tratar de sacar un buen resultado allá, haciendo un partido inteligente, sabiendo que es un rival de cuidado", comentó.