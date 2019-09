Gustavo Quinteros: Tenemos que jugar todos los partidos como finales

Gustavo Quinteros, técnico de Universidad Católica, anticipó el duelo ante Curicó Unido y afirmó que el objetivo es volver a jugar al máximo y que afrontarán todos los partidos que vienen como "finales", para asegurar el título del Campeonato Nacional.

"Estoy muy enfocado en el próximo partido ante Curicó y después tenemos muchos partidos seguidos. Estoy enfocado en volver a jugar al máximo. Ahora no estoy pensando en el próximo año. Tenemos una planificación a mediano y largo plazo, muchas posibilidades de clasificar a copas, pero no tenemos nada asegurado. Todavía no hemos ganado nada, tenemos que jugar todos los partidos como finales y después, cuando ya tengamos el objetivo hecho, pensar en cómo va a ser esa planificación de la Copa (Libertadores)", explicó.

Los cruzados son punteros con 47 puntos, con una ventaja de 13 sobre Audax y 14 sobre Colo Colo, sus principales perseguidores. Por esa razón, Quinteros espera que los jugadores salgan con más intensidad y no relajarse en la competencia.

"Trataremos de jugar con la misma actitud del partido anterior, vamos a tratar de cambiar esa manera de cómo entrar, jugar con mucha intensidad desde el primer minuto y buscar el resultado para seguir manteniendo la distancia o alargarla", añadió.

Quinteros también se refirió a esta diferencia con uno de sus escoltas, Colo Colo, y rescató la "sinceridad" de los albos en asumir que no depende de ellos el poder ganar el torneo.

"Fueron sinceros en su pensamiento, hay una diferencia que no depende de ellos recuperarla. Si Católica está bien, es imposible llegar. Entiendo lo que quisieron decir, que no depende directamente de ellos y que harían todo lo posible por seguir luchando. Cuando uno no depende de uno, se hace todo más difícil y complicado", sentenció.

El duelo entre Curicó Unido y la UC será este sábado a las 17:30 horas (20:30 GMT) en el Estadio La Granja.