Gustavo Quinteros tras empate ante O’Higgins: El punto es positivo porque mantuvimos la distancia

El director técnico de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, se mostró conforme tras la igualdad sin goles de su escuadra frente a O'Higgins y destacó la distancia que mantienen sobre su más cercano perseguidor Audax Italiano. Además, sostuvo que el resultado del partido se debió a la disciplina defensiva de los rancagüinos.

"El punto es positivo porque mantenemos la distancia (en el primer lugar), ahora con Audax, con la misma cantidad de puntos de la fecha anterior y ya pasó un partido más, o sea que seguimos con una perspectiva muy buena con respecto a lo que viene, menos partidos y la misma cantidad de puntos de ventaja", aseguró el estratega tras el compromiso.

Además, agregó que "por supuesto que uno siempre quiere jugar mejor que los rivales, ganar todos los partidos y por muchos goles, pero hay que valorar lo que hizo el contrincante, así que estoy conforme con lo nuestro, intentamos ganar de principio a fin el partido y más allá de la ventaja que tenemos en la tabla, pusimos tres delanteros para tratar de ganarlo".

Sobre el planteamiento de los "celestes", sostuvo que "el rival se defendió muy bien, hay que valorar que en defensa ellos fueron muy buenos. Cuando intentamos jugar había mucha gente en el medio, todo muy cerrado y cortado, con mucha infracciones y pocas amarillas, pero así se van a presentar muchos partidos, sobre todo cuando estamos de local".

En la misma línea aseveró que "fue un partido muy cerrado, con mucha marca y mucha gente en el medio. Los rivales vienen a San Carlos y se agrupan bien y defienden de buena manera. Tratan de salir de contragolpe rápido y no te dejan espacio. Nosotros no fuimos capaces de tener el último pase y la claridad en un montón de centros, que no pudimos ganar".

Finalmente, reconoció que "cuesta un poco más y uno juega con más tranquilidad cuando el resultado del perseguidor más cercano es negativo, pero hoy yo creo que los jugadores hicieron todo el gasto y dieron todo de sí para poder ganarlo".