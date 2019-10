Gustavo Quinteros y caída ante La Calera: "No fuimos precisos, ni contundentes"

El director técnico de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, analizó la derrota de su escuadra por 1-0 ante Unión La Calera en el Estadio "Nicolás Chahuán" y señaló que su elenco fue superior a los "cementeros", por lo que quedó disconforme con la caída.

"Ellos no llegaron nunca, no tuvimos problemas. De hecho, creo que llegamos más que en el partido anterior (triunfo por 2-0 ante el mismo rival en Copa Chile), pero hoy no fuimos precisos, ni contundentes. Lo único negativo del partido fue el resultado y creo que no era un partido para perder", sostuvo Quinteros en conferencia de prensa.

Porfundizando en el análisis, el DT añadió que "los jugadores están con mucha bronca, porque se jugó bien. El primer tiempo fue parejo y el segundo todo de Católica. Llegamos muchas veces y jugamos en campo rival, ellos consiguieron el gol en un centro donde se escapa la pelota, lamentablemente, entre el arquero nuestro y Kuscevic, que no la pudieron rechazar y el delantero aprovechó la situación".

El estratega argentino-boliviano además se refirió a la lesión de hombro izquierdo de Luciano Aued y dijo que "está con mucho dolor, espero que no sea nada grave, y recuperarlo para el día domingo (ante Colo Colo), que es un partido muy importante para nosotros, para la gente y para todos, así que esperamos llegar con él y con todos a disposición para ese partido".

"Ahora solo podemos recuperar los jugadores, no tenemos tiempo para entrenar, excepto con los jugadores que no jugaron o que jugaron pocos minutos, pero sí trataremos de motivar a todos, aunque no la necesitan en un clásico, así que seguramente vamos a jugar al cien por ciento", cerró.