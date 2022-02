Hinchas de la UC expresaron molestia en redes por fichajes "sin jerarquía" para el 2022

Los hinchas de Universidad Católica, tras el anuncio del acuerdo por Cristian "Cimbi" Cuevas, se expresaron en redes sociales lamentando el nivel de los refuerzos para la temporada 2022, asegurando que los nombres fichados por Cruzados no tienen jerarquía para ser titulares y llevar al equipo a la conquista de un inédito pentacampeonato.

A falta de concretarse el fichaje de Cuevas, actualmente la UC se ha reforzado solo con tres jugadores: Sebastián Galani, Lucas Melano y Nicolás Peranic, quienes vivieron complicadas situaciones con sus equipos, U. de Chile, Central Córdoba y Melipilla, en la temporada pasada.

Revisa los comentarios a continuación:

Ya paso el Tetracampeonato ahora hay que vivir el presente, y las incorporaciones no han sido de jerarquia, y no son refuerzos. Solo que ojalá nos equivocamos en criticar antes de tiempo.

totalmente de acuerdo, jugadores que no eran sus figuras

No quiero imaginar el mercado de fichajes de la UC cuando no haya Libertadores de por medio…

No recuerdo antes haber leído tan mal recibimiento a un fichaje.. Ahora claro, entiendo a la hinchada de la UC.. Ser tetra + 2M por Valber Huerta y no tener fichajes sobresalientes da para pensar que la UC no está ni ahí con hacer un buen 2022..