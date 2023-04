Hinchas de la UC se quejaron por el precio de las entradas para el clásico ante Colo Colo

Los hinchas de Universidad Católica fueron críticos de los precios de las entradas dispuestos por la dirigencia de Cruzados, sociedad anónima que rige los destinos del club, para el clásico ante Colo Colo, a disputarse este sábado desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

De acuerdo a lo informado por el elenco de la Franja van desde los 9.000 pesos para socios y abonados, y desde los 13.500 para público cruzado, algo que provocó el reproche de varios fanáticos a través de redes sociales.

"No se arrugan para poner esos precios. Ni que fuéramos a ver al Barca vs Madrid. No sé quejen si el estadio no logra llenarse", dijo un fanático en Twitter.

"13 lucas por una galería donde no se ve nada del partido? 37 mil pesos por una entrada de Andes? Realmente se volvieron locos... está bien que quieran salvar el año pero se les pasó la mano", expresó otro.

"En que cabeza caben estos precios Juan Tagle? Totalmente desconectados con la realidad y se cagan en la gente", comentó un tercero fanático enfurecido.

"Los precios están como si fuéramos el Bayern Munich", escribió con sarcasmo.

"Me imagino que los precios son para los fichajes a mitad de temporada, total el aumento de capital para el estadio fue mayor al presupuestado y no hay excusas de no fichar", complementó.

Casi nos deja eliminados un equipo amateur y al par de dias, me pides que pague casi 10 lucas la galería a mi hija de 7 años... En qué se convirtió esta dirigencia??? Acaso no ven la crisis económica?? O quieren fuera a los hinchas pobres???? — Cristian Neira 4️⃣ 🏆 (@CristianNeira) April 11, 2023

@juantagleq 13 lucas por una galería donde no se ve nada del partido? 37 mil pesos por una entrada de Andes? Realmente se volvieron locos... está bien que quieran salvar el año pero se les pasó la mano... — Daniel Labarca (@DLabarca) April 11, 2023

En que cabeza caben estos precios @JuanTagleQ ? Totalmente desconectados con la realidad y se cagan en la gente,losa para el nuevo estadio ahi esta la gente comprando, aumento de capital y ahi esta la gente superando la expectativa que había,no cuesta mucho tratan bien a tu gente pic.twitter.com/yq5qB06bVq — F E L I P E 🇫🇮 (@ElFelipeCruzado) April 11, 2023