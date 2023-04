Histórico captador de la UC: Gary Medel es el mejor que descubrí

Alfonso Garcés, histórico captador de Universidad Católica, hizo un repaso de su extensa carrera como veedor de noveles talentos y aseguró que sin duda para él el mejor de que descubrió fue el hoy referente de la generación de la selección chilena Gary Medel.

En diálogo con El Mercurio, Garcés, quien dejó su cargo la semana pasada tras 23 años de trayectoria contó cómo se dio lo del jugador de Bologna.

"Organicé un campeonato escolar que hacía en todas las comunas y fui a Conchalí. Eran escuelas públicas. Les pedía a los rectores que certificaran que sus jugadores tenían 12 años y que pertenecían al colegio. Eran 12 equipos, pero justo al jefe de deportes de la municipalidad de ese entonces le salió un viaje a Italia para ir a ver al Papa. Cuando regresó me dijo que solo había conseguido 11 equipos y el torneo no iba, porque implicaba recalendarizar y alargar el torneo, por el colegio que iba a quedar libre. Justo en esa reunión estaba el presidente de la Asociación de Conchalí y me ofreció presentar un equipo de barrio", contó.

"Me prometió respetar el tema de las edades, para evitar 'cuchufletas', y acepté que jugara el equipo del Sabino Aguad, como se llamaba el club. Ahí apareció Gary Medel, con 10 años, dando dos de ventaja. Era tan bueno que lo ponían igual con los más grandes. Vi un crack a esa corta edad, jugaba en todos los puestos", añadió.

Don Alfonso también tiene una lista de jugadores importantes: "Destaco a Mauricio Isla, que tuvo campañas notables; Benjamín Kuscevic, que apareció en una prueba masiva en Peñaflor; a Marcelino Núñez lo vi en un torneo en Colina; y ahora el 'Monito' Aravena, que salió de un campeonato escolar. Fui dateado para ir a Ovalle a una prueba en la que seleccioné a Enzo Roco. Son tantos que se me olvidan muchos, pero por ejemplo, siento que Felipe Gutiérrez es un crack. Si bien llegó a Europa y hoy juega en Estados Unidos, pudo ser un jugador como Matías Fernández, es un súper clase. Técnicamente es superior, un futbolista fino, con remate y gol", narró.

Pero también muchos se quedaron en el camino: "Vi jugadores que pensé podían ser el mediocampo de una selección chilena, como Carlos Lobos, Jaime Carreño, Diego Rojas y Jeisson Vargas, pero por distintas circunstancias no lo están, pero hay otros como Ignacio Saavedra, que me ilusiona con lo que puede llegar a ser. Son muchos, saqué más de mil jugadores en estos 23 años", contó.