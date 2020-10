Holan: Estamos en camino a una consolidación, tenemos la valentía de asumir riesgos

Ariel Holan, técnico de Universidad Católica, analizó el triunfo sobre Universidad de Chile en el clásico, y valoró la actitud de sus dirigidos, señalando que la "valentia" los está llevando a consolidar la idea de juego que "identifica" a todos en el plantel.

"Se mostró desde que se reinició el torneo local y también en los partidos de copa. Estamos en el camino de una consolidación de una forma de jugar, que no es mejor ni peor que la de los demás, pero que nos identifica con los futbolistas y cuerpo técnico. Lógicamente hay que buscar la eficacia y el crecimiento como equipo, esto nos va a permitir ser mas competitivos", explicó en rueda de prensa.

Del mismo modo, apuntó que "nuestra identidad es llegar a campo rival con pelota dominada. Tomamos riesgos y esos se van minimizando cuando estamos seguro y tenemos los recursos para llevarlo adelante. Eso es proceso y tiempo de entrenamiento".

"El gran mérito de mis futbolista es tener la valentía de asumir riesgos y seguir adelante", agregó.

Además, el ex Independiente se refirió a las molestias de José Pedro Fuenzalida, quien salió reemplazado en los últimos minutos, y se refirió a una posible nominación de Valber Huerta a la Roja ante la inminente desconvocatoria de Gary Medel, por lesión.

"En el caso de Chapa, creo que no es nada grave gracias a Dios. En el caso de Valber, ante Gremio sintió una molestia, lo tuvimos en duda para que no corriera el riesgo de lastimarse, es uno de los futbolistas que crece día a día y está siendo más solido en la defensa individual y cada vez más agresivo, y eso me pone contento porque trabaja duro y su crecimiento es importante", explicó.

Finalmente, el estratego destacó a Fernando de Paul, quien con su actuación evitó que la U fuese goleada en San Carlos de Apoquindo.

"De Paul hizo un gran partido, atajo bien, tuvimos muchas situaciones de gol que fueron neutralizadas por su mérito", cerró.