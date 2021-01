Holan: Mostramos la valentía, el amor propio y el esfuerzo de un equipo que quiere salir campeón

El técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, valoró el empate 1-1 conseguido in extremis, con dos jugadores menos, ante Unión Española, y destacó la actitud de sus futbolistas.

Holan dijo en conferencia de prensa que "rescato la actitud, el coraje, la valentía y el amor propio de los jugadores", asegurando que dadas la expulsiones de Diego Buonanotte y Carlos Salomón "fue un empate con sabor a triunfo".

Siguiendo los elogios para sus futbolistas, el DT sostuvo que "han tenido un corazón enorme, jugaron con una pasión tremenda, fueron inteligentes también porque se defendieron muy bien también y cuando pudieron lastimar lo hicieron, inclusive hubo jugadas que si hubiéramos estado más precisos, el empate hubiera llegado antes. Hicieron el esfuerzo de un equipo que quiere salir campeón".

El estratega además se refirió a las rojas de sus dirigidos: "La de Diego (Buonanotte), él levanta la pierna y es algo que puede pasar, no es un jugador agresivo, y lo de Carlos (Salomón) es discutible porque en el penal le ponen amarilla y es doble castigo. No es foul, es mano, y creo que está mal el reglamento, aunque no lo puedo cambiar".

Finalmente, y en cuanto al análisis, el ex Independiente señaló que "el empate es merecido. Con 11 jugadores estábamos jugando muy bien, con 10 manejamos el partido y con nueve tuvimos acercamientos que nos permitían pensar en el empate".