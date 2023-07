Holan pidió refuerzos: Hay características y roles que el equipo no tiene

El director técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, pidió refuerzos en la zona de lateral derecho y mediocampo de cara al segundo semestre, destacando también los objetivos de su escuadra en el Campeonato Nacional y la Copa Chile.

Holan dijo en conferencia de prensa: "Tenemos un muy buen plantel, pero hay características y roles que el equipo no las tiene, porque se fue Mauricio Isla y solo seguimos con Byron Nieto de lateral derecho, y al medio vino Brayan Rovira que tiene características muy parecidas a Nacho (Ignacio Saavedra), necesitamos ahí un box to box (jugador que llegue a las dos áreas). Estamos viendo si podemos resolver ese tema, tener dos futbolistas por puesto y llevar de a poco a los juveniles".

El exIndependiente y Santos, eso sí, valoró el regreso de Clemente Montes: "No hizo los minutos que él hubiera deseado en el semestre (en Celta de Vigo B) y eso podemos entrenarlo, pero no es lo mismo que jugar. Estamos todos faltos de minutos, vamos recién a jugar nuestro segundo partido completo en siete semanas. Es mucha detención para ritmo de juego que uno desearía".

"Claramente va a estar en el banco. Estamos contentos de que vuelva, él hubiera deseado que siguiera allá su carrera, pero va a ser muy importante para nosotros. Está para jugar, pero no de la misma manera que si hubiera venido con más continuidad", añadió.

También aprovechó de confirmar a Fernando Zampedri para el fin de semana: "Está mucho mejor. Ya sumó su primera semana de entrenamientos completa y, por supuesto, va a ir a la convocatoria".

Por otra parte, visualizó objetivos: "Ahora comenzamos con un partido que no fue bueno (3-0 en contra en el clásico universitario), cuando eso pasa en el fútbol hay un cimbronazo (golpe fuerte) y dudas, pero después con Santiago Wanderers dimos signos del carácter competitivo que debe tener el equipo, eso es lo más importante que saqué. Vi un equipo con carácter, rebeldía, enojo y presencia, como hace mucho tiempo no lo veía. Esa debe ser la base de un segundo semestre en que debemos ser competitivos, como mínimo clasificando a las copas y haciendo una buena Copa Chile".

"En el primer semestre no dimos la sensación de pelear para ser campeón, hay que decir la verdad, ahora nosotros debemos luchar por ir a una copa, nuestro sueño es la Libertadores, y si tomamos consistencia que buscamos, puede pasar cualquier cosa", añadió.

"En el fútbol se habla mucho de los proyectos, pero vienen los malos resultado y quieren echar al técnico o el DT se quiere ir, nosotros no tomamos conciencia. Escucho muchas veces que somos el plantel más caro y yo digo por qué no se analiza que nuestros buenos momentos son más que los malos. No se piensa en el proceso. Mi preocupación es dejar al equipo mejor de lo que lo tomé. No hay que pedirle a un equipo que está en construcción que salga campeón invicto", siguió.

Finalmente, palpitó el compromiso con Everton: "Francisco Meneghini es un muy buen entrenador, tiene jugadores de experiencia. Va a ser un rival como todos. Estamos en uno de los campeonatos más parejos de los últimos años, va a haber paridad entre cuatro o cinco equipos para pelear el título", cerró.

La UC recibe este sábado a las 17:30 horas (21:30 GMT) a los "oro y cielo" en el arranque de la segunda rueda.