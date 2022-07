Holan y el duro traspié con Sao Paulo: Fue un baño de realidad, a este nivel estamos lejos

El entrenador de Universidad Católica Ariel Holan tuvo un análisis directo tras la eliminación de Copa Sudamericana a manos de Sao Paulo, mencionando de las diferencias de "jerarquía" que existen contra rivales de peso en el plano internacional.

En rueda de prensa, el DT de los "Cruzados" apuntó que: "Teníamos claro contra quien veníamos a jugar y yo lo dije muchas veces en esta semana. Más que autocrítica nos dieron un baño de realidad, hay una diferencia de jerarquía importante y hoy, a nivel internacional, con este nivel de equipo, nosotros estamos lejos".

"Hoy creo que el equipo tuvo mucho coraje, muchísima disposición a emparejar el partido con los recursos que nosotros contamos. Creo que en muchos pasajes del partido hicimos muchas cosas buenas, tuvimos varias ocasiones de gol, pero lamentablemente esa diferencia se vio en la contundencia de un equipo y otro", añadió.

En la misma línea, insistió en que: "Creo que la posesión fue pareja, la cantidad de pases de los dos equipos fue pareja. Nosotros tuvimos varias situaciones de gol que no pudimos concretar y los equipos de jerarquía de San Pablo cuando tienen las jugadas las concretan, por eso en la serie hicieron ocho goles y contra eso no hay nada más que decir, no se puede tapar el sol con las manos. Esta es nuestra realidad".

El próximo desafío de la UC de Holan será este lunes ante Unión Española, en la decimoséptima fecha del Campeonato Nacional.