Holan y los objetivos de la UC: Veremos hasta dónde nos da, debemos seguir mejorando

El director técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, se mostró conforme por la victoria por 1-0 ante Huachipato y señaló que el pasar de los duelos los orientará para fijarse objetivos, ya sin opciones para el pentacampeonato.

Holan expresó en conferencia de prensa: "Un equipo no se construye de un día para otro. Como mandan los últimos años del club, tenemos que terminar lo más arriba posible, yo no hablé nunca del pentacampeonato porque llegué con tres puntos sobre el descenso. Siempre tuve mesura de no pensar en el penta, sino que de alejarnos del fondo del fondo".

"Gracias a Dios pasó bastante inadvertido porque cuando un equipo grande pasa por esa situación se desestabiliza aún más, por el morbo que genera un equipo como Universidad Católica esté en esa zona. Yo pensé en la construcción del equipo. Ahora debemos seguir mejorando y llegar lo más alto posible en el torneo y la Copa Chile. Vamos a ver hasta dónde nos da", añadió.

Sobre el duelo contra los "acereros" expresó que "el triunfo fue merecido, pudimos ganarlo de otra forma y sin sobresaltos, porque los datos dicen eso. Jugamos con un margen de error que debemos seguir mejorando y debemos ser un equipo aún más corto. Estamos creciendo, mejorando, pero debemos seguir apuntando a los detalles y ser autocríticos".

También explicó la salida de Ignacio Saavedra en el partido: "Saavedra es muy importante en el equilibrio en la cancha, pero Aued rompe más líneas. Por eso hice ingresar a Orellana por 'Nacho', es muy rápido. La pregunta es si hubiera mantenido el cambio si el gol seguía anulado. Cuando se cobró el gol dije: 'uy, la puta' (sic), tenía ganas de poner a Fabián, pero hubiera hecho otro cambio".

Finalmente, el entrenador, que celebró este miércoles un nuevo cumpleaños, aseguró a la rápida que el duelo pendiente frente a Unión Española en Santa Laura se jugará el 19 de octubre.