Holan y su llegada a la UC: Tengo la posibilidad de dirigir al equipo más grande de Chile

El argentino Ariel Holan, flamante técnico de Universidad Católica, mostró su satisfacción de llegar a la "franja" y aseguró que estará al mando del elenco más importante del país.

En conversación con DirecTv, el estratega aseguró que "tenemos la responsabilidad de dirigir al equipo más grande del país, por lo logros deportivos y por la institucionalidad. Hay equipos importantes en Chile, pero en este momento es sin duda el que mejor posicionado está de cara lo que internamente se puede hacer en el torneo local sino como para hacer muy buenos torneos internacionales".

Respecto a la decisión de arribar a la UC, Holan aseguró que "como cuerpo técnico teníamos la idea de dirigir en el exterior, era una decisión familiar tomada y de grupo de trabajo, surgió la propuesta de Universidad Católica y me cautivó el proyecto, la seriedad, tanto del presidente, la directiva, de Tati también como director deportivo, y realmente no lo dudé en ningún momento".

"Es un desafío muy apasionante porque está clasificado para la Copa Libertadores y realmente ahí es otro tipo de competencia donde vamos a medir fuerzas con los mejores equipos del continente y es un desafío que conmueve a cualquier entrenador", añadió.

Sobre el conocimiento que tiene del club, el DT dijo que "Católica es un equipo que privilegia muchísimo la posesión del balón, que generalmente en el fútbol chileno es protagonista de todos sus partidos y por algo ha sido el bicampeón. Conozco a (Luciano) Aued que es un futbolista muy importante, (Germán) Lanaro, (Diego) Buonanotte, de los argentinos".

Finalmente, Holan aseguró que no dudó en venir a Chile a pesar del estallido social: "Yo no hago juicios de valores políticos, yo soy entrenador de fútbol, voy a dirigir a un equipo que me dio las garantías de un proyecto serio institucional dentro del fútbol. Las otras cosas Dios quiera que se puedan solucionar por bien no solamente del pueblo chileno sino que de toda la región".