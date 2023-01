Ignacio Saavedra: Donde sea que hagamos de local debemos imponer nuestro juego

El volante de Universidad Católica Ignacio Saavedra abordó el tema del cambio de localía para recibir a Curicó Unido este sábado en el Campeonato Nacional, apuntando que deben imponer su juego "independiente de donde les toque jugar".

Es que los "Cruzados" esperan por la aprobación de las autoridades de Concepción para trasladar su partido ante los "Torteros" al Estadio "Ester Roa", esto por la imposibilidad de ocupar el Santa Laura debido al mal estado en que se encuentra el terreno de juego.

Por ello, en rueda de prensa, el formado en la escuadra de la precordillera mencionó que: "Donde sea que juguemos, tenemos que hacerlo de la mejor manera, imponer nuestro juego y que la gente nos acompañe. En Concepción hemos tenido lindos momentos, la gente nos ha acompañado. Hemos sentido su apoyo y es lindo llevar a Católica a regiones. Ojalá la familia nos pueda acompañar".

"Es un poco de incertidumbre de no saber dónde jugar, pero hay que hacer lo mejor posible e imponer nuestro juego. Cuando estaba San Carlos, siempre estaba muy bien y nos gustaba jugar acá. Ahora está remodelándose para el futuro. Lo veo por la gente que nos acompaña siempre, y nuestras familias, que es difícil que lleguen a regiones. Pero hay que acomodarse, pensar que todo va a ser para mejor", añadió.

Sobre la inminente llegada de refuerzos al mediocampo de la UC, Saavedra apuntó que: "Es bueno, lo veo desde el punto de vista que cuando hay competencia, uno eleva el rendimiento. Es bueno tener variantes y ojalá se dé, y que sea un aporte para el equipo".

Finalmente, el jugador de 24 años comentó sobre sus objetivos personales para esta temporada. "Si me dicen el día de mañana que por algún motivo que me tengo que quedar toda la vida en Católica, créeme que voy a estar muy feliz, me han recibido muy bien desde chico y me encanta estar acá. Pero a veces hay que salir de la zona de confort", manifestó.