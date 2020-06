Ignacio Saavedra: Hay que preocuparse de lo mal que están muchas familias en Chile

El volante de Universidad Católica Ignacio Saavedra sacó a relucir una vez más su lado más social y evidenció su preocupación tanto por la situación que viven muchas familias en Chile a raíz de la pandemia del coronavirus como por el conflicto social devenido en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd.

En conferencia de prensa telemática, Saavedra explicó que si bien hay ganas de retomar los entrenamientos, también hay que analizar las necesidades de quienes más sufren por estos días.

"Creo que en este momento hay que preocuparse de las personas que lo están pasando mal con esta pandemia, y también hay ansiedad por querer volver a jugar. Sabemos que es difícil volver aún porque la curva se ha incrementado y hay que dejar un poco de lado los egos y la ansiedad por volver para pensar también en muchas familias que están complicadas, y si , por lo que está pasando, hay que esperar un mes más para volver, no habrá problemas", dijo Saavedra.

El joven jugador también tuvo palabras para lo que se vive en Norteamérica: "No me parece un fenómeno político, siento que es un fenómeno social el que se da por la muerte de George Floyd. Es súper simple, no al racismo, yo criticó mucho esas cosas, siento que pueden ser de diferente raza, etnia o color, pero al final todos somos iguales, de carne y hueso", comentó.

"Me pareció súper bien que los equipos que están compitiendo se hayan manifestado y es ver lindo que todos están apoyando a la causa... Es muy simple: No al racismo", añadió.

El jugador también se dio tiempo para contar que ha participado de variadas actividades benéficas.

"Está la del Poncho (Alfonso Parot) que es la más repercusión ha tenido, que esa la hizo plenamente él y todos nos unimos a ayudar. Con mi familia, con mis hermanos y mis amigos hicimos donaciones a ollas comunes, me cuesta salir a entregar cosas, pero hemos estado haciendo donaciones para no que le falte la comida a la gente, que es lo más importante. Nosotros vivimos en un pueblo, y justo a una persona se le quemó la casa, así es que estuvimos ayudando, y quizás en estos momentos lo importante es no olvidarse de dónde uno viene y ayuda", expresó.