Ignacio Saavedra: Me gustaría ganar campeonatos y ser un referente en la UC

El joven volante de Universidad Católica Ignacio Saavedra confesó que espera lograr trofeos y convertirse en un referente del cuadro estudiantil antes de pensar en emigrar de San Carlos de Apoquindo.

"Quiero jugar en Católica, me gustaría disputar una copa internacional. Me gustaría ganar campeonatos acá y ser un referente, no pienso más allá", señaló este martes el futbolista sub 20.

"Tengo que estar siempre ganándome el puesto en los entrenamientos. Han sido muy importantes los jugadores con más experiencia como Cristián Alvarez, el 'Chapa' -José Pedro Fuenzalida-, Luciano Aued y el mismo Beñat -San José-, que ha hecho cambiar mucho mi juego y me ha dado muchas cosas que he podido implementar tanto en Católica como en la sub 20", repasó.

Además Saavedra anticipó el desafío que el líder enfrentará este fin de semana ante U. de Concepción, su escolta, sosteniendo que el cuadro sureño "tiene muy buenos jugadores en el mediocampo, como -Alejandro- Camargo, -Fernando- Manríquez, -Hugo- Droguett, que tiene gran experiencia. Son muy buenos defensivamente... tienen muy buen equipo, muy buenos jugadores".

También alabó la opción de ser locales en San Carlos para un duelo tan importante al indicar que en los faldeos precordilleranos "se genera un ambiente muy lindo, la afición nos apoya, es como una fortaleza. Nos hacemos muy fuertes y eso es gracias a la gente que fin de semana tras fin de semana está apoyando".

Por último recordó su nueva trancada con la cabeza en el amistoso en que la Roja sub 20 igualó 2-2 con Brasil en Santa Laura: "Fue algo del momento, no sé si me gustaría encasillarme en eso, creo que tengo otros aspectos en el juego que son mejores, pero si lo tengo que volver a hacer, lo voy a hacer".