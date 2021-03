"Insólito": La reacción de la prensa argentina a la negativa de ayudante de Poyet para venir a la UC

Una de las curiosidades que envolvió a Universidad Católica durante este martes tuvo que ver con el cuerpo técnico del uruguayo Gustavo Poyet, luego que su ayudante Mauricio Taricco diera a entender que no se sumará a los "Cruzados" debido a los protocolos sanitarios que rigen en Chile por el coronavirus.

"No es que no quiero ir a Chile a acompañar a Poyet, no tengo forma de llegar. Obligan a que mi familia y yo nos hagamos PCR. El individuo tiene que tener libertad de elegir y en este caso la están bloqueando", dijo el argentino a Jogo Bonito de Radio Late 931 de Uruguay.

Aquellas declaraciones causaron sorpresa incluso en Argentina, donde medios como Olé y TyC Sports tacharon de "insólitas" sus razones para no arribar a nuestro país.

Taricco incluso se autodefinió como un "enamorado de la libertad", y habló de no saber si existe una pandemia o "plandemia" por las normas sanitarias que rigen alrededor del mundo, y que para él le prohiben poder seguir trabajando junto al nuevo estratega del vigente campeón del fútbol chileno.