Joaquín Larrivey: El jugador que más me sorprendió fue Matías Rodríguez

El delantero Joaquín Larrivey comentó sus expectativas en Universidad de Chile para el 2020 y además confesó que el jugador que más le sorprendió en su llegada a los azules fue su compatriota argentino Matías Rodríguez.

"No lo conocía, no lo había visto jugar, solo escuchado su nombre, pero lo vi en acción y es completísimo. Ataca, defiende, hace todo. Entrena como un chico de 20 años, es un jugadorazo. Me comentó su historia y entendí por qué tiene esa garra cuando entrena", dijo el ariete a El Mercurio.

El atacante también dijo que "ojalá sea ese '9' que quede en la historia de la U, que juegue muchos partidos y marque un montón de goles, porque eso va a ayudar al equipo" e igualmente elogió al entrenador Hernán Caputto, sobre el que hizo un símil con Josep Guardiola.

"Cuando Guardiola empezó su carrera en Barcelona venía de Barcelona B que jugaba en Tercera División. Era tan joven como Hernán (...) la gente siempre buscará algo para criticar, pero Hernán es muy preparado, actualizado. Va a dar que hablar", sentenció.

Sobre el duelo con Unión Española pactado para el sábado, dijo que "mi intuición dice que van a jugar. No quiero gastar energías en cosas que uno no puede resolver. Estamos preparados para jugar, nos vamos a presentar y si llegamos a La Serena y no hay nadie, ya se verá".