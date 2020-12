Jorge "Polo" Quinteros: Tuve la suerte de jugar varios clásicos y el más importante lo ganamos

Jorge "Polo" Quinteros, ex delantero de Universidad Católica, palpitó el clásico universitario que se disputará este miércoles desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

"Se me viene alegría a la mente, cuando recuerdo los clásicos. Tuve la suerte de jugar varios, pero el más importante que jugué, lo ganamos. Lindos recuerdos. Veo que la gente, van pasando los años y se recuerda más", dijo a Pelota Parada de CDF.

"Más allá del triunfo contra la "U" que fue único, uno también recuerda el buen equipo que teníamos", agregó Quinteros sobre la definición del título del 2005.

Consultado sobre si se considera un referente de la UC, apuntó que "siento mucho el cariño. Durante la pandemia me arrimé un poco más con el tema de Instagram, con todo esto, a los hinchas. Me hacen sentir mucho el cariño cada vez que voy. Me identifico mucho con el club".

Respecto del momento que viven Colo Colo y Universidad de Chile, el argentino apuntó que "por ahí, al hincha de la UC no le gustará, pero no es bueno que Colo Colo esté abajo, en zona de descenso. Y que la U ande mal".

Quinteros obtuvo el título del Torneo de Clausura 2005 y alcanzó las semifinales de Copa Sudamericana con el equipo "cruzado", club donde disputó un total de 72 partidos, anotando 42 goles.