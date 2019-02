José María Buljubasich: Estamos cerca de un acuerdo con Diego Buonanotte

Además, el gerente deportivo de Cruzados dijo además que no están apurados para cerrar el plantel.

El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, afirmó que están muy cerca de alcanzar un acuerdo con el volante Diego Buonanotte para que permanezca en Universidad Católica.

"Nuestra propuesta inicial fue extenderlo hasta diciembre para después con más tranquilidad y una vez cerrado todo el proceso poder conversar", señaló en relación al contrato del argentino, que expira a mediados del 2018.

"Diego nos manifestó que su inquietud y deseo no era ir por ese lado, sino empezar a conversar directamente, así que acercamos las partes y podría decir que ya estamos muy cerca como para llegar a un acuerdo donde las dos partes estemos contentos", prosiguió.

Además, Buljubasich aclaró que no están apurados en cerrar el plantel, pues tienen disponible un equipo competitivo para el inicio del Campeonato Nacional.

"Venimos hace tiempo buscándolos, el tema es armar el mejor plantel posible. Creo que hoy tenemos un muy buen plantel, pero en la medida que se pueda potenciar lo trataremos de hacer", indicó.

"En ese sentido los tiempos son los que marcan los inicios de los campeonatos o los límites que tenemos hasta poder incorporar", prosiguió el ex portero.

Por ello, comentó que "si no tuviéramos la posibilidad de poder parar un once competitivo contra Coquimbo - en la primera fecha-, estaríamos preocupados. Creo que hoy tenemos un once competitivo para enfrentar a Coquimbo y es más, tenemos jugadores de recambio que también son importantes".