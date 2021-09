José María Buljubasich: No hemos hablado con ningún DT, pero la idea es tener uno lo antes posible

José María Buljubasich, gerente deportivo de Universidad Católica, habló en conferencia de prensa acerca de la elección del próximo técnico para el cuadro cruzado, asegurando que deben encontrar lo antes posible un reemplazante para Gustavo Poyet.

"La idea es traer un entrenador lo antes posible, teniendo en cuenta todo lo que hay que hacer para que llegue en un momento como éste. Cristián Álvarez y yo recibimos currículums y nombres. Además, tenemos una lista de entrenadores de las búsquedas anteriores", apuntó el "Tati".

El gerente advirtió también que "empezaremos esta tarde a evaluar la disponibilidad y situaciones de cada uno. Ahí veremos qué hacer y si será difícil o no. Salieron muchos nombres y son especulaciones, no hemos hablado con ningún entrenador todavía. La idea es traerlo lo más rápido posible, trataremos de encontrar a la persona adecuada para lo que resta del campeonato y lograr ser campeones".

Por su parte, habló de la decisión de designar a Cristian Paulucci como el entrenador interino del primer equipo. "Hicimos la presentación del cuerpo técnico interino al plantel, me retiré y no sé cuál es la sensación de los jugadores, no conversé con ninguno. Vi el entrenamiento, hubo buen ánimo y es un buen indicio".

"Se discutió el tiempo y quiénes iban a componer el cuerpo técnico interino, mientras buscamos un entrenador", complementó el ex arquero.

Por otro lado, descartó oferas por Marcelino Núñez desde México. "Es la primera vez que tengo noticias de eso. No hubo nada. Sinceramente hubo muchas noticias en torno a Universidad Católica que no fueron precisas. Es muy difícil para nosotros confirmar o desmentir las cosas que van pasando. No llegó nada por Marcelino".

Finalmente, habló de Fabián Orellana. "Pido disculpas, pero prefiero no dar nombres de entrenadores o jugadores. Es la manera que nos acomoda de trabajar. Si llega un jugador lo anunciaremos".

"Si aparece un jugador que consideramos que puede darle un salto de calidad al grupo, lo evaluaremos e incorporaremos. Tenemos un plantel muy competitivo y con buenos jugadores que le han dado muchas alegrías a la gente. En ese aspecto estamos tranquilos", cerró.