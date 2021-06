José María Buljubasich: Sabemos de dónde vienen los contagios, pero estamos tranquilos

El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, se refirió a los casos de coronavirus que ha presentado el plantel profesional de Universidad Católica y afirmó que en el club están tranquilos porque tienen identificado el origen de cada uno de ellos.

"Por un lado está a fortuna de poder seguir trabajando y que el fútbol se siga desarrollando, pero estamos permanentemente expuestos, hay que tener mucho cuidado, los protocolos hay que cuidarlos y tenelos activados", señaló en primera instancia en conversación Al Aire Libre en Cooperativa.

En ese escenario, el ex arquero postuló que "con el paso del tiempo inconscientemente algunas cosas se van relajando, hay que estar recordándolas y haciendo el control necesario para que no pase, cuando tuvimos algunos casos no nos gusta, pero nos parece bueno tener casos y que estén controlados y todos con mascarilla".

"Sabemos de dónde vienen y por qué se dieron, nadie está exento que pueda pasar algo, pero estamos tranquilos. Casos puede haber, pero es importante que se cumplan los protocolos", complementó.

"Los casos anunciados son los de -José Pedro- Fuenzalida, -Matías- Dituro y de Raimundo Rebolledo, esos son... lo de Edson Puch fue en su momento y anunciamos los casos cuando la persona involucrada nos autoriza y cuando corresponde", siguió "Tati".

"Ahora salieron algunos anunciado cosas que no hemos anunciado, pero estamos tranquilos, en cierta medida hemos demostrado que los protocolos se están cumpliendo. Casos va a haber, es inevitable con el crecimiento de los contagios, pero lo importante es que se cumplan los protocolos para que no haya más contagios", completó al respecto.

Buljubasich también dijo cómo se tomó el sorteo para octavos de la Copa Libertadores en que su rival es Palmeiras: "Uno piensa que es uno de los rivales más difíciles, pero después que uno se entera empieza a ver un montón cosas negativas por un lado, es el último campepon, un equipo con experiencia, pero la motivación de enfrentar a un rival de esas características es grande".

Además dijo que no han recibido ofertas ni sondeos por Fernando Zampedri ni Diego Buonanotte y que tampoco piensen en sumar un fichajes, aunque declaró que "tenemos que estar preparados por si algún jugador se va".