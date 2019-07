José Maza: Me emociona mucho saber que podría llevar más gente al estadio que la UC

El reconocido astrónomo chileno José Maza espera a 18.000 personas para su charla en el Estadio La Portada de La Serena, en la previa al eclipse de sol de este martes, y en esa línea se mostró "emocionado" de congregar "más gente que el puntero del fútbol chileno", Universidad Católica.

"Me emociona mucho saber que podría llevar más gente al estadio que el puntero del fútbol chileno. Y eso que pones es el mejor ejemplo, porque hay equipos que juegan con mucho menos. Eso quiere decir que la gente valora mucho la ciencia, porque yo podría hablar mucho, pero si la gente no me quiere escuchar, sólo me gasto las cuerdas vocales", señaló en una conversación con El Gráfico.

Maza reveló que es hincha de Unión Española por su familia y que cuando entró a estudiar en la Universidad de Chile se hizo de la U, "por lo que tengo el corazón dividido", pero "ninguno me quita el sueño".

Criticó el Campeonato Nacional, alabó a la selección chilena e incluso dedicó palabras a los goles anulados a la Roja en Copa América por el VAR: "Un centímetro de diferencia no amerita para ser medido en años luz, sería un millonésimo de segundo, no es nada de nada".