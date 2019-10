José Pedro Fuenzalida: El fútbol chileno tiene la necesidad de volver a pelear en copas internacionales

El capitán de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, manifestó su deseo de que el elenco cruzado sea campeón y que pueda pelear lo antes posible en algún torneo internacional, generalizando esto último para todo el balompié nacional.

"El club y el fútbol chileno tienen la necesidad de volver a pelear en copas internacionales y va a llegar el momento. El primer paso es tener torneos largos, y eso ya está aportando para consolidar planteles que puedan tener equipos competitivos. Esperemos que puedan llegar jugadores importantes, porque puede servir para volver a pelear en torneos internacionales", dijo en entrevista con El Mercurio.

Fuenzalida explicó que estar luchando por el título es importante, y reiteró la idea del plantel en relación a que no se sienten campeones.

"Los títulos siempre son importantes, y año a año, ese es el objetivo. A nosotros nos hace muy bien salir campeones y al club también le trae cosas positivas. Después de un largo período sin ganar títulos con tanta frecuencia, ahora se empieza a valorar lo que se hizo antes", comentó.

"Mientras los puntos no den, es imposible sentirse campeones. Por eso es tan importante mantener la diferencia, porque los campeonatos se terminan cuando los puntos alcanzan. Hemos sabido llevar la presión, yendo punto a punto y queremos seguir igual", añadió Fuenzalida, quien comentó también el presente de la selección.

"No me he retirado, pero sí entiendo y comparto que tiene que haber un recambio generacional paulatino", dijo.

"Si me llama, voy a estar disponible. En mi caso, estoy en un buen momento y voy a estar disponible, pero creo que es momento de otros jugadores", expresó antes de referirse al comentado tema 'Bravo-Vidal'.

"Me gustaron las declaraciones que han dado todos los jugadores de que pensaran que esto se va a arreglar y yo también siendo que es el momento de dejar de hablar de los problemas extrafutbolísticos, sobre todo en la selección, donde necesitamos a los mejores", expresó.