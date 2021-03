José Pedro Fuenzalida: En la UC quiero estar hasta que pueda darle al club lo que se merece

El capitán de Universidad Católica José Pedro Fuenzalida habló sobre la fecha de su retiro y la opción de terminar su recorrido vistiendo otra camiseta, además de la nominación a la selección chilena para el amistoso ante Bolivia.

"En Católica quiero estar hasta que sea un jugador muy competitivo y pueda darle al club lo que se merece", indicó en entrevista con Diario La Tercera.

"Voy viviendo la temporada y mientras esté bien y me sienta bien quiero seguir jugando, más allá del lugar en el que me toque. El día que sienta que no estoy para ese nivel tendré que buscar otros lugares, pero por ahora quiero seguir acá", deslizó.

Fuenzalida también tuvo palabras para los cambios de equipo de Jean Beausejour y Carlos Carmona y para el retiro de Mauricio Pinilla. "Se dio como un torneo especial, de muchos cambios. Todos empezamos a pasar por esos momentos", cerró.