José Pedro Fuenzalida: No fue el partido que queríamos, nos faltó intensidad

El capitán de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, aseguró que a los "cruzados" les faltó intensidad para buscar la victoria ante Colo Colo y reveló que jugó este sábado con una molestia en el muslo, que lo tiene en duda para el duelo del miércoles ante U. de Chile.

"Pensé en no jugar, pero tenía las ganas y quería ver durante el partido. Por suerte me permitió jugar más allá de la sensación que no se me pudo pasar. Hicimos un partido dentro de las posiblidades, nos faltó un poco de intensidad. Fue un partido un poco parejo", dijo al Canal del Fútbol.

Sobre su molestia, contó que "me permitía correr y hacer el juego que estoy acostumbrado, más allá de cuidar el aductor derecho, con el que pateo. Vamos a ver cómo evoluciona, tengo muchas ganas de jugar el miércoles".

En lo relativo al encuentro, apuntó a que se trató de "un partido en que no tuvimos la intensidad que teníamos en partidos anteriores, nos faltó eso para generar más ocasiones, ambos arqueros tuvieron una buena tarde. Arriesgamos para ir por el resultado, se generó un poco de fricción y no fue el partido que queríamos, más allá que generamos algunas situaciones".

"Siempre afecta una eliminación de copa, con la ilusión que teníamos, pero en la cancha uno se olvida de eso. Volvimos a jugar por el torneo después de tanto tiempo y teníamos ganas de sumar, sumamos un punto y damos importancia a seguir arriba. Queremos sumar, porque queremos seguir punteros y luchar por este campeonato", completó Fuenzalida.