José Pedro Fuenzalida: No me quita el sueño volver a jugar en la selección

El capitán de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, afirmó que "no le quita el sueño" ser convocado a la selección chilena, porque cree que el técnico Reinaldo Rueda puede llamar a jugadores más jóvenes en el puesto que ocupa.

"Siempre me ha gustado jugar por la selección. Si hago un buen torneo y estoy bien físicamente quizás me citen, pero también hay jugadores que son más jóvenes, de proyección y que tienen el nivel para estar ahí. La selección no es algo que me quite el sueño, pero si un día llega a venir y estoy bien, bienvenido", señaló en El Mercurio.

Luego dijo que no ha tenido relación directa con Rueda, añadiendo que "la selección está en un proceso de recambio paulatino y es importante lo que está haciendo, de sumar nuevos jugadores y darle minutos a los que van a ser importantes en el futuro, más allá de la crítica que se le puede hacer, que es momentánea. Van a llegar a las clasificatorias y a la Copa América con mucha experiencia".

"Chile va a jugar la Copa América con los mejores jugadores. Hubo un año de transición, en el que aparecieron jóvenes. La única forma de verlos era citándolos. Pero si Marcelo Díaz hace un buen semestre, es muy probable que esté, por todo lo que ha hecho por la selección y por su nivel en Racing", sostuvo.