José Pedro Fuenzalida: Quiero seguir jugando, pero sin la presión de ser el capitán de la UC

El hasta hoy capitán de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, comentó su salida de la tienda estudiantil y aseguró que su idea es seguir jugando aunque sin la presión de lo que implica ser el capitán de uno de los clubes más importantes del país.

"Es lindo poder despedirse con la gente, en cancha, sobre todo, en un mundo donde hoy los jugadores se despiden más por redes sociales que en la cancha misma. Hace tiempo que venía planteándome esta opción. Obviamente, avisé antes que este iba a ser mi último torneo. Este semestre ha sido complejo, porque están arreglando el estadio y no sabía dónde iba a ser la despedida, pero se dio en este último partido", comentó a La Tercera en relación al duelo que vivió la semana pasada en Santa Laura.

"Fue lindo por cómo estaba la gente, el cariño que recibimos con mi familia, con gente importante en mi carrera que pude tener en el estadio. Fue un cierre de ciclo muy lindo que viví en este club. Obviamente, es un cierre como jugador del equipo, porque seguramente voy a estar ligado de por vida a esta institución por las cosas que hemos vivido", añadió.

Respecto a su futuro, el 'Chapa' explicó que "no tengo definido lo que voy a hacer. Siento que hay que prepararse para trabajar, sea en cualquier área ligada al deporte o al fútbol en específico. Siento que el camino en algún momento nos va a volver a encontrar, en cualquiera de las opciones que se vayan dando, pero va a pasar un tiempo".

"No he hecho el curso (de técnico), no es algo que tengo definido, pero puede que más adelante parta haciéndolo. No voy a cerrar esa puerta", complementó.

Sobre la opción de seguir jugando, el dos veces campeón de América con la Roja comentó que "cuando uno juega siempre quiere ganar y está esa presión, pero el ser capitán de Universidad Católica, la responsabilidad que nos ha tocado asumir de pelear títulos todos los años, estar con esa constante carga de tener que lograr los resultados... Quiero que eso siga estando en el club, pero con el tiempo que llevo me cuesta asumirlo, porque ya tengo mi familia y los niños me ocupan mucho tiempo. Para estar bien acá hay que dedicarle mucho tiempo y tengo una familia a la que quiero dedicarle más tiempo. La decisión también va por eso, por darle prioridad a mi familia. Quiero seguir jugando, pero no con la presión que siento de ser el capitán de Universidad Católica. Es una responsabilidad que pueden asumir otros con mucha energía, que es la que uno va perdiendo con los años".