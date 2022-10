José Pedro Fuenzalida: Si aparece una opción para jugar afuera, lo veré más adelante

El capitán y polifuncional jugador de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, dejó la puerta abierta para jugar uno o dos años más aunque fuera de Chile, dejando en claro que en nuestro país no jugará por otro equipo en futuras temporadas.

"Ha sido un período especial. Ya he visto que se acerca el final de esta etapa de vestir la camiseta de Universidad Católica y lo he vivido de esa manera, en cada entrenamiento. Lo estoy disfrutando en la cancha, con disciplina, pero también tratando de pensar que esto se está acabando. Estoy orgulloso de vestir esta camiseta, y estas serán semanas especiales", dijo el jugador en conferencia de prensa.

"He recibido mucho cariño de la gente, del cuerpo técnico, y gente me plantea que quiere que siga, pero siempre he planteado que cada cosa tiene un tiempo, y siento que cumplí un ciclo en estos siete años, donde he conseguido muchas cosas, cosas históricas", añadió.

"He venido pensando harto y siempre pensé que me iría de la UC como titular, para dejar el club con la frente en alto", complementó Fuenzalida, quien aseguró que aún no ha pensado en el futuro tras dejar de jugar en el elenco cruzado.

"No tengo decidido retirarme, pero sé que en Chile no jugaré en otro equipo, y si aparece una opción afuera donde pueda seguir compitiendo por uno o dos años más, lo veré más adelante. Lo primero es cerrar bien esta etapa en la Católica", expresó.

Sobre el momento de la UC, Fuenzalida dijo que aún pueden dar la lucha por clasificar a una copa internacional.

"Ante La Calera fue una derrota dura por el marcador y por la forma. Era un partido parejo, después que damos con un hombre, y tuvimos 30 minutos donde estuvimos desacomodados donde no tuvimos respuestas. Fue un resultado inesperado, pero quedan dos fechas, y no queda otra que trabajar fuerte para ganar estos partidos. Sabemos que ha sido complicado en lo futbolístico, pero queremos clasificar a alguna copa, así es que debemos dejar atrás lo del fin de semana", expresó.