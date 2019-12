José Pedro Fuenzalida: Siempre me ha atraído la MLS

José Pedro Fuenzalida, capitán de Universidad Católica, conversó con el panel de Al Aire Libre en Cooperativa sobre el interés en partir al fútbol de los Estados Unidos, señalando que siempre se ha sentido atracción por la Major League Soccer.

"Siempre me ha atraído la MLS, por la forma, ver cómo funciona, me parece muy interesante, y también por un tema de vida, me gustaría vivir allá y darle mejor calidad de vida a mi familia", comentó el volante de 34 años.

"Chapadios" también comentó que "me quedan seis meses de contrato en Católica, pero veo en el camino las decisiones que voy a tomar".

"No me gusta ser eterno en los clubes, creo que hay procesos para cada cosa. Me gustan los desafíos nuevos, pero ahora estoy concentrado en la UC", finalizó.