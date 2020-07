José Pedro Fuenzalida: Siento que el haber jugado en la U no le habría dado ningún plus a mi carrera

El capitán de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida se refirió a la posibilidad que tuvo de jugar en U. de Chile, lo que lo hubiese puesto en el selecto grupo de jugadores en defender a los tres grandes, asegurando que es algo que no le habría dado ningún plus a su carrera.

En un nuevo capítulo de "Leyendas, grandes historias" de DIRECTV Sports, el "Chapa" advirtió que lLa decisión más fácil para mí hubiese sido el haber jugado en los tres grandes, ya que estaba finalizando contrato en Colo Colo y el club estaba en un momento muy complicado en lo deportivo; versus una U que era campeona del torneo y había sido campeona también de la sudamericana", explicó sobre un momento en el que era pretendido por Jorge Sampaoli.

"Pero creí que no era el momento y que además ya habiendo salido de la UC para ir a Colo Colo -con todo lo que eso significó para mí- siento que el haber jugado en la U no le habría dado ningún plus, o algo diferente, a mi carrera", agregó.

En cuanto a la que su nombre significa para el hincha de Universidad Católica. "Creo que la palabra leyenda es muy grande, y siento que ese rótulo lo puede poner el hincha. Prefiero sentir, o mejor dicho, creo que soy un jugador importante en la historia de Universidad Católica porque he podido lograr títulos y ser parte de procesos muy exitosos. La historia dirá después en el lugar que lo pondrá a uno; pero yo ahora quiero seguir logrando cosas importantes con la camiseta que juego", indicó.

Además, recordó su paso por Boca Juniors. "Primero llegué y despiden al técnico, vino la incertidumbre, pero luego logré afirmarme en el equipo, ganarme un puesto y ser titular mucho tiempo. Incluso llegamos a una semifinal de Copa Sudamericana que perdimos con River. Para el segundo año yo estaba considerado como suplente, pero igual logré jugar harto, aunque para el segundo semestre me quedé con ganas de poder jugar más".

"Habíamos quedado fuera de la Libertadores y no pude ser más importante en el equipo, como lo fui el año anterior. Aprendí bastante, lo disfruté muchísimo, pero la intención de dejar Boca -pese a tener opción de renovar- fue netamente porque quería seguir jugando y desarrollándome en el fútbol. Viéndolo hoy fue una decisión muy buena", agregó.

La entrevista completa será emitida el jueves a las 22:30 horas (01:30 GMT) en disponible en DIRECTV Sports (610 y 1610 HD) y DIRECTV GO.