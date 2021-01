José Pedro Fuenzalida: Traté de contactarme con Nicolás Castillo, pero no hubo respuesta

José Pedro Fuenzalida, capitán de Universidad Católica, se refirió a las declaraciones polémicas que ha realizado Nicolás Castillo en su contra, y afirmó que intentó contactar al ex delantero Cruzado, aunque su iniciativa no tuvo éxito.

"Traté de contactarme con él, pero no hubo respuesta...No es algo que me preocupa, el tiene su opinión. Para mí, las redes sociales no son el lugar para expresarlas, pero ya está y sigo enfocado en lo que vivo acá", comentó Fuenzalida en TNT Sports.

"Chapita" también habló sobre la salida del colombiano Reinaldo Rueda de la selección chilena.

"La salida se demoró mucho, las negociaciones, etc. Seguimos sin técnico, han sonado muchos nombres, pero no tengo claro quién podrá llegar a la selección. Su proceso, lamentablemente, estuvo muy marcado por el contexto, primero el estallido social y luego la pandemia", aseveró.

Finalmente, recordó que en el pasado, Universidad de Chile intentó ficharlo, en las épocas de Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece, respectivamente.

"Hubo conversaciones con Sampaoli, pero de plano le dije que no podía ser. Estaba en Colo Colo y no sentía que pasar por la U me iba a dar algo distinto. Mi objetivo era salir al extranjero (...) Después tuve otra conversación con Sebastián Beccacece, pero fue lo mismo, no era algo que tenía en mis planes", sentenció.