Juan Carlos Almada: La UC extrañará a Zampedri porque la serie con Vélez no está resuelta

El ex delantero argentino Juan Carlos Almada, goleador de la Copa Libertadores de 1993, en la que Universidad Católica alcanzó la final, aseguró que los cruzados extrañarán a Fernando Zampedri ante Vélez Sarsfield por semifinales de la Copa Sudamericana 2020.

"Fue uno de los mejores contra Vélez y la serie no está para nada resuelta. Si bien ganó Católica porque fue oportuno, ellos llegaron muchas veces", apuntó a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Lógicamente Católica lo va a extrañar, por el trabajo sucio que a veces no vemos en los centrodelanteros y eso Zampedri lo hace muy bien", agregó Almada.

En cuanto a su reemplazante, Diego Valencia, el ex atacante apuntó: "Le aconsejo que viva en el área, Católica necesita un "9" que se imponga en el área y no vaya mucho a los costados. En un equipo ofensivo como la UC el centrodelantero debe ser tradicional y tener ese olfato de gol que para algunos es fácil y para otros no".

Sobre la serie, que tiene a los cruzados en ventaja por 2-1, Almada apuntó que "no creo que en el fútbol de hoy les pese jugar de visitantes o de local a ninguno, eso lo estamos viendo en la Libertadores y la Sudemericana. Al no haber público se terminó el tema de la localía".

"El equipo está bien, pero reitero que para mí la llave no está definida porque Vélez juega muy bien al fútbol. Será un partido cerrado. Yo quiero que pase la UC, pero que no piense la gente que la llave no está definida", sentenció.