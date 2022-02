Juan Leiva le planteó a la UC la posibilidad de partir para sumar más minutos

A días del debut de Universidad Católica en el Campeonato Nacional, el volante Juan Leiva le planteó a la dirigencia la posibilidad de emigrar para sumar más minutos, algo que se ve difícil en el cuadro cruzado.

Es que con la llegada de Yamil Asad al equipo, el ex Unión La Calera ve difícil tener el protagonismo que busca, razón por lo que maneja la opción de seguir su carrera lejos de San Carlos de Apoquindo, esto según información que manejamos en Al Aire Libre en Cooperativa.

Leiva deberá resolver en las próximas horas su situación, ya que en caso de jugar el sábado ante Coquimbo Unido no podrá fichar en algún elenco de la Primera División de nuestro fútbol.

Al respecto, Cristián Paulucci dijo en conferencia de prensa que al jugador lo tiene como alternativa para el encuentro programado para el sábado a las 20:30 horas.

"No habló nada conmigo y está entrenando con normalidad para ver si es titular o no en este partido. Si el jugador me manifiesta a mí lo que estima ahí veremos la forma de solucionar el problema", apuntó el entrenador.