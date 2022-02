Juan Leiva y opciones de salida de la UC: Llegó una opción de Brasil, pero estoy feliz acá

El mediocampista Juan Leiva salió al paso de la versiones sobre la solicitud de salir a préstamo desde Universidad Católica, aunque reveló que hubo un ofrecimiento desde el extranjero.

"Fue todo una información falsa, yo nunca pedí irme de Católica. Estoy muy contento acá, no se dónde salió eso. Sí llegó una opción de Brasil pero no era algo concreto para el club", dijo en conferencia de prensa.

Pese a sentirse cómodo en el equipo precordillerano, el ex Unión La Calera no cerró las puertas a un futuro traspaso. "La única opción que salga de acá es ir al extranjero por algo mejor, pero por lo demás estoy feliz acá y nunca he querido irme", expresó.

"Siempre he querido jugar, sumar minutos. Creo que eso me va dando continuidad, va dando confianza y uno va agarrando ritmo de partido. Me estoy sintiendo cada vez más cómodo y con muchas ganas de seguir aportando", agregó.

Juan Leiva arrancó como titular en los duelos de la UC ante Coquimbo Unido y Unión Española, y se perfila como estelar en el partido por la tercera fecha contra Curicó Unido, el domingo 20 de febrero, a las 20:30 horas.