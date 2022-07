Juan Tagle confía en la UC: Están las condiciones para revertir el mal semestre

Juan Tagle, mandamás de Cruzados, sociedad que rige los destinos de Universidad Católica, confía en que el elenco estudiantil puede dar la pelea en el Campeonato Nacional y revertir la mala campaña que el equipo realizó en el primer semestre.

"Que la gente nos crea cuando decimos que tenemos toda la ambición de lograr los mayores éxitos deportivos posibles. Lo hemos logrado en el ámbito nacional; nos ha costado en el ámbito internacional como les ha costado a todos los clubes chilenos. Pero dentro de nuestras posibilidades tratamos de traer a los mejores jugadores", comentó Tagle en entrevista con El Mercurio.

"En esta ventana partimos con las vueltas de Luciano Aued, de Matías Dituro, a quien imaginamos que iba a seguir en España. Tuvimos una conversación con él, alargamos y mejoramos su contrato. Trajimos a (Daniel) González, un jugador de mucha proyección; a (Mauricio) Isla, que a muchos sorprendió; a (César) Pinares, que también fue una muy buena noticia, Kagelmacher", añadió.

"Trajimos a un técnico de gran categoría como Ariel Holan. Hicimos un gran esfuerzo, pero eso no asegura nada. Están las condiciones para revertir el mal semestre y acercarnos a los lugares de avanzada y estar peleando el título", complementó.

Tagle también tuvo palabras para el cierre del Estadio San Carlos de Apoquindo con miras a su renovación.

"(Se cerrará) pronto. Fines de julio, mediados de agosto, no pasa de eso. Estamos en los permisos menores, de instalación de faenas y otros, pero estamos cerca. Nos demoramos unos meses, por lo tanto el proyecto debería estar terminado el primer semestre de 2024. Idealmente, queremos que esté a comienzos de ese año para iniciar el Torneo Nacional en nuestra nueva casa", dijo antes de explicar que el Sausalito es de las principales opciones para ser local.

"Es uno de los escenarios que encontramos adecuado para los hinchas por su cercanía a Santiago, por su buena cancha, porque es un buen estadio y porque nos trae buenos recuerdos, pues ahí celebramos el tetracampeonato y una Supercopa. También evaluamos Valparaíso y Rancagua", expresó.

Sobre el Nacional dijo que "el tema es que no está listo, tiene mucha demanda, hay otros clubes que quieren jugar ahí. Además, hay un número grande de espectáculos musicales que se harán cuando esté disponible, lo que nos hace tener la impresión de que al menos este año será difícil utilizarlo".

Por último se refirió al nivel internacional y a las diferencias que han sacado los equipos brasileños en Sudamérica.

"Hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo establecer una norma común de fair play financiero a nivel de Sudamérica. Eso es fundamental. En Chile, pese a que todos critican la competencia, se cumplen todas las obligaciones con los jugadores. No hay atrasos, no hay sueldos impagos, no hay deudas, algo que se ve mucho en otros países, mucho en Argentina y también en Brasil", comentó.

"El número de clubes que participa, en caso de ellos, es excesivo. Hay una diferencia demasiado grande. Entiendo que Brasil es un país más grande, tiene un fútbol más poderoso, puedo entender que tengan más clubes, pero la diferencia es demasiada", añadió.