Juan Tagle explicó la salida de Gustavo Poyet: Es en base a la falta de regularidad en el torneo

El presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, explicó el acuerdo que alcanzó la concesionaria con el DT Gustavo Poyet para su salida del primer equipo de Universidad Católica, afirmando que fue producto de la irregularidad del equipo y la idea de mantener viva la ilusión de lograr el tetracampeonato.

"Es una decisión concordada en base a la falta de regularidad del torneo nacional, el diagnóstico lo tuvimos a la vista. La visión de Gustavo y compartida por nosotros es que era mejor hacer un cambio para reforzar la búsqueda del objetivo del tetracampeonato", indicó en conferencia de prensa.

"El respaldo siempre estuvo, lo evidencia Gustavo con sus palabras de agradecimiento, él entiende que esto es fútbol, los resultados son fundamentales y nos queda el objetivo del año, que es posible, y nos pareció en conjunto con él, poniendo al club por delante, que era un momento positivo", complementó.

"Hay un pequeño receso de diez días sin jugar, teniendo a la vista esta seguidilla de semanas con bastantes partidos, que era el momento de hacer un cambio, creíamos en conjunto que esto aumentaba posibilidades de mejorar la regularidad que no se estaba teniendo", siguió Tagle.

"Hace años no nos tocaba cambiar técnico en medio de un torneo, la última vez fue con -Julio César- Falcioni. No estamos exentos de críticas ni de cometer errores, pero lo importante es que estamos vivos, estamos ahí, vamos a pelear por el tetracampeonato sin duda, hasta el final, mientras digan que podemos seguir pelenado, seguiremos, en aras de esa convicción ambos creímos que para aumentar las probabilidades del objetivo era importante hacer este cambio que no garantiza nada, pero nos mantiene en la pelea", dijo Tagle.

El dirigente aclaró que la determinación no pasa "por un tema económico" e insistió en que "esta lucha por el título está abierta, varios clubes van a pelear hasta el final y esperamos ser uno de ellos", en tanto que sobre su sucesor, afirmó que "todas las opciones están abiertas".

Por su parte el gerente deportivo, José María Buljubasich, afirmó que "hay que evaluar bien, no hay novedad que estamos viviendo una etapa compleja, a nivel sanitario, de un montón de cosas que hacen más difícil las situaciones, se evaluará internamente cuál es la mejor decisión, qué creemos es lo mejor para el futuro, cuando tengamos esa información la anunciaremos y seguiremos trabajando de esa manera".