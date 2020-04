Juan Tagle: Incluso arrancando en agosto, es posible que se jueguen las 34 fechas del torneo

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, conversó este martes con Al Aire Libre en Cooperativa en el marco del aniversario número 83 de Universidad Católica y aseguró, sobre el futuro del Campeonato Nacional 2020, que cree posible disputar las 34 fechas si es que se retoma el torneo en julio o agosto.

"Estamos actuando en comunión con la ANFP y creo que, como en todas las actividades, hay que buscar el equilibrio, ahora ni siquiera hay que discutirlo, por ahora no se puede volver", dijo el dirigente respecto al regreso de la competencia que está interrumpida por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en todo el mundo.

En esa misma línea, contó que la Comisión Retorno del Fútbol baraja que "los entrenamientos pueden regresar de acá a unas cinco semanas, pero el fútbol puede volver recién en julio o agosto y probablemente sin público. Ese es el rango de lazo que nos señala los profesionales médicos".

Ante este escenario, Tagle se mostró confiado en que el Campeonato Nacional termine de manera normal, aunque jugando hasta en las fechas FIFA. "Por ahora tenemos la postura definida de terminar el campeonato con el formato estipulado porque pasar más allá de diciembre generará complicaciones en los contratos y otros temas", indicó.

"Creo que incluso arrancando en agosto es posible que se termine de jugar con las 34 fechas. En caso de alguna situación dramática que permita recién arrancar en septiembre u octubre debería cambiar la forma porque no sería bueno alargar el torneo hasta febrero", añadió Tagle.

Pese a las mermas económicas que significará para el club la crisis por el coronavirus, y a las acciones que han tomado otras instituciones, Tagle aseguró que "hasta ahora no hemos planteado ningún tipo de rebaja de sueldos. Por ahora no vemos los factores que nos lleven a eso, nosotros no vamos a decidir una rebaja de sueldos, pero mantendremos informados a los jugadores que son los que se llevan el mayor gasto".

"Hay cosas que pueden llevar a tomar acuerdos en esa línea, haremos todos los esfuerzos para que ni los trabajadores ni los funcionarios sean afectados en este sentido", agregó.

Su gestión en la UC

Juan Tagle, que asumió la presidencia de Cruzados en julio de 2016, se mostró conforme con el trabajo que ha realizado al mando de la institución que este martes cumple 83 años de vida.

"Estos han sido los años más exitosos en la historia del club, por estadística. Obtuvimos dos bicampeonatos y es una alegría que este aniversario 83 nos encuentre en este momento tan lindo, un aniversario que no es sólo del fútbol sino que de todos la ramas deportiva, por eso me atrevo a decir que somos el club deportivo más importante del país por todo lo logrado", expuso.

Más allá de esto, Tagle reconoció que tienen una deuda internacional. "Este año estamos frustrados (van últimos en su grupo de Copa Libertadores con dos derrotas). Hay mucha discusión interna en materia de cómo compatibilizar. Estamos en ese análisis permanente. No queremos descuidar la competencia local que es mucho más realista, pero sí hay que pensar en que podemos ir cambiando cosas para poder competir, hay equipos que con presupuestos similares a los nuestros logran cosas", cerró.