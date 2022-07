Juan Tagle: No se imaginan la rabia y frustración que siento por volver a jugar sin público

En la previa del duelo entre Universidad Católica y Coquimbo Unido, Juan Tagle, presidente de Cruzados, se refirió al castigo que recae sobre el conjunto precordillerano, que lo obliga a jugar a puertas cerradas contra los "piratas" en San Carlos.

"Espero que sea el último partido sin público, es deber de todos aislar a los que no quieren que el equipo sienta el apoyo de nuestra hinchada y son hinchas de ellos mismos", expresó el dirigente en su cuenta de Twitter.

"No se imaginan la rabia y frustración que siento por volver a jugar sin público. No comparto el criterio del tribunal de disciplina, pero menos comparto que esto sea el efecto de actos de algunos que se llaman hinchas. Y eso no quita nuestra autocrítica como responsables", agregó.

La UC podrá volver a recibir a sus hinchas por el Campeonato Nacional en en su próximo cotejo como local, ante Palestino, el domingo 24 de julio, a las 17:30 horas.

Cuando marcamos el 4-2 frente a São Paulo y era el momento para meter presión y buscar la hazaña, se les ocurre tirar fuegos artificiales y prender bengalas, que podrían haber suspendido el partido y probablemente nos signifique nuevas sanciones. No me cabe en la cabeza. No más! — Juan Tagle Quiroz (@JuanTagleQ) July 3, 2022