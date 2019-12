Juan Tagle por Puch: Estamos en conversaciones constantes

El presidente de Universidad Católica, Juan Tagle, volvió a referirse a la situación de las negociaciones con Pachucha por la continuidad de Edson Puch y aseguró que el plazo final de las tratativas no marca diferencias en una posible renovación del delantero.

"El 31 de diciembre (plazo final establecido por Pachuca) no marca ninguna diferencia por la negociación con Edson. Estamos en conversaciones constantes con propuestas de lado y lado que se analizan y responden," declaró Tagle en rueda de prensa de la presentación de Fernando Zampedri.

Así mismo, el gerente deportivo José María Buljubasich indicó que: "Si hubo un interés de Colo Colo entremedio por Puch no tengo nada que decir. Cada club tiene su manera de trabajar y la verdad no me genera nada lo que ellos hagan".

Además el "Tati" apuntó a la complicada lesión que sufrió el defensa Germán Lanaro, señalando que verán la opción de incorporar a algún jugador en ese puesto.

"Estamos evaluando con el cuerpo técnico si incorporaremos a un jugador más tras la lesión de Germán. Manejamos alternativas como Francisco Silva o Alfonso Parot, pero será necesario buscar más nombres", aseguró.

Por último, Buljubasich habló sobre la continuidad de Sebastián Sáez: "Su contrato termina también el 31 de diciembre y sabemos que no lo hemos perjudicado al no ofrecerle un nuevo vínculo. Entre hoy y mañana tendremos todo resuelto por parte de un lado y otro".