Juan Tagle respondió dichos de Holan: No hay que buscar doble lectura

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, le bajó el perfil a una posible polémica por las declaraciones de Ariel Holan tras la derrota con Everton, en las que aseguró en conferencia de prensa que "acá hay dificultades, y no tengo que decirlas, porque ustedes siguen día a día al club".

En diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, Tagle expresó: "Conversé con Ariel específicamente sobre estas declaraciones. A mí no me sorprenden, me quedo con lo último que dice... La verdad es que no hay que buscar doble lectura. Esas dificultades, como lo conversamos regularmente con Ariel, se refieren a la ausencia de jugadores importantes, algunos de la columna vertebral, lo que pasó con Fernando Zampedri, la lesión de Gary Kagelmacher, que fue más larga de lo que se esperaba".

"Jugadores que están con dificultades, no al cien por ciento... entonces si Ariel comenzaba a explicar cada una de las situaciones iban a decir que esto es excusa. También hay algo que ha afectado, pero que ya no es el caso en los últimos partidos porque estamos jugando en Santa Laura en una cancha en buen estado, pero todo el comienzo de año fuimos un equipo gitano buscando mejores canchas, yendo a Concepción, Rancagua, La Serena y eso también afectó"

"Esas declaraciones de Ariel las conversamos y explicó que se refiere fundamentalmente a lo deportivo, la ausencia de jugadores clave, el bajo rendimiento de algunos otros y a la sensación que varios jugadores a los que les ha costado estar en plenitud. Con Ariel tenemos una relación fluida, es el primero que hace autocrítica, reconoce el problema y ha dicho que se atribuye una responsabilidad importante, pero aquí todos nos sentimos responsables, Directorio, gerencia deportiva, cuerpo técnico y plantel", aportó.

También habló de los refuerzos: "No tenemos una discrepancia con Ariel por las necesidades del plantel. Hemos hablado de un lateral derecho, tras la salida de -Mauricio- Isla, compartimos que falta alguien al medio. Tenemos una realidad económica que hay que respetar. Este año pensábamos un avance de una fase de la Copa Sudamericana y el comienzo de año, donde recién volvimos a jugar de local en Santiago en abril. Todo eso atenta ante las posibilidades de cerrar el plantel, aunque este no está cerrado".

"Tenemos un plantel para no estar pasando tantas dificultades. Eso lo hemos conversado con el técnico. Mi deber es mantener la sanidad del club, debemos ser responsables", cerró.