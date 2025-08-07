Juan Tagle rompió el silencio y reveló la frustración de U Católica por el retraso del Claro Arena

El sueño de Universidad Católica de inaugurar el Claro Arena ante Ñublense este domingo 10 de agosto se desplomó definitivament. La Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes no autorizó el recinto, por lo que los cruzados seguirán esperando para abrir las puertas de su nuevo estadio.

Las cosas se complicaron tras el portazo de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, que no autorizó el Estadio Santa Laura, por lo que el duelo frente a los chillanejos finalmente fue suspendido. En medio de esta situación, el presidente de la franja, Juan Tagle, se refirió a la frustración que significaron estos portazos y decidió no aventurar una nueva fecha de apertura del remozado recinto.

🏟️ ¿Por qué no se pudo inaugurar el Claro Arena este domingo?

La inauguración del Claro Arena fue impedida nuevamente por la Dirección de Obras Municipales de Las Condes, que mantuvo sus observaciones sobre la zona de estacionamientos. A pesar de que Universidad Católica considera que "el estadio está listo", las autoridades municipales no dieron la autorización final requerida.

🚫 ¿Por qué se suspendió el partido de U Católica vs Ñublense?

El partido entre Universidad Católica y Ñublense fue suspendido después de que la Delegación Presidencial Regional Metropolitana no autorizara el Estadio Santa Laura como sede alternativa. Esta decisión dejó a los cruzados sin opciones para disputar el encuentro programado para este domingo.

“El estadio está listo, pero estas últimas discusiones finales nos iban a impedir tener la preparación adecuada para el partido el domingo. Siempre lo primero es la experiencia de nuestros hinchas, la seguridad del espectáculo y nos llevó a esa decisión”, señaló Tagle.

“Afortunadamente, este partido (contra Ñublense) de alguna manera se va a poder jugar igual en el Claro Arena, y eso debería ser una buena noticia para todos nuestros socios, abonados, hinchas”, agregó.

💭 ¿Qué dijo Juan Tagle sobre una nueva fecha de inauguración del Claro Arena?

Juan Tagle evitó comprometerse con una nueva fecha específica para la inauguración del Claro Arena. El presidente cruzado mostró cautela tras las múltiples decepciones vividas y prefiere esperar hasta tener confirmaciones oficiales definitivas antes de generar nuevas expectativas.

“Estamos trabajando, a esta altura prefiero hablar cuando tengamos noticias concretas porque hemos sufrido algunas decepciones sobre esta materia. Cuando tengamos una novedad oficial, la diré”, declaró.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U Católica?

Tras la suspensión del duelo ante Ñublense, Universidad Católica volverá a saltar a la cancha el próximo sábado 16 de agosto a las 15:00 horas cuando visite a Colo Colo en el Estadio Monumental.

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

