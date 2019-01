Juan Tagle se confesó: Yo no me considero cuico

El presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, aseguró que su idea al frente de la concesionaria que administra a Universidad Católica es sumar hinchas de todos los sectores, de manera transversal, declaración en medio de la cual sostuvo que no se considera "cuico".

Consultado sobre la definición de dicho apelativo, el dirigente del equipo estudiantil indicó que es "quien pertenece al segmento alto, pero le cuesta relacionarse con los otros. Yo no me considero cuico", señaló en Las Ultimas Noticias.

"Capaz que alguien me diga oye, estudiaste en el Verbo Divino, estudiaste en La Católica y trabajas en un estudio de abogados en El Golf y vives cerca. Me relaciono bien con toda la gente, no tengo esa cosa medio endogámica de la cultura más cuica", aclaró.

Además, Juan Tagle sostuvo que "en mi época universitaria era opositor a la dictadura y mi familia era más bien de derecha, yo rompí un poco ese esquema y me relacioné con otro mundo. Me sale fácil. Y en nuestro plan estratégico como club me interesa mostrar la cara transversal de la UC, por que es la única manera de que el club crezca".

En ese sentido, el mandamás de la UC comentó que en el club hay hinchas "cuicos, sí, muchos, pero también gente que no es cuica y muchos más, y son todos bienvenidos".