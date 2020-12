Juan Tagle: Se logró empatar a pura garra frente a un arbitraje que dejó mucho que desear

El presidente de Universidad Católica, Juan Tagle, se expresó respecto al arbitraje de Angelo Hermosilla en el empate ante Audax Italiano en el Campeonato Nacional, asegurando que el cometido del juez "dejó mucho que desear".

"Vamos la UC, a pura garra frente a un arbitraje que dejó demasiado que desear", escribió el timonel del elenco de la precordillera en sus redes sociales.

"No se entiende que no revisen siquiera ese penal claro a Puch. Seguimos en la punta. A seguir mejorando no más", agregó.

Hermosilla se llenó de críticas por hinchas tanto de la UC como Audax durante el transcurso del encuentro, en el que expulsó a Carlos Labrín, Cristopher Toselli y Diego Buonanotte, además de al técnico de los "cruzados" Ariel Holan.