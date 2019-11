Juan Tagle: Si el torneo se termina me parece que U. Católica y Wanderers deberían ser campeones

El presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, acusó falta de voluntad por parte de algunos dirigentes para la continuidad del fútbol chileno y además consideró "lo más razonable" que U. Católica y Santiago Wanderers sean campeones si se dan por terminados los campeonatos de Primera A y Primera B.

"Es lo razonable, si el torneo se termina me parece que Católica y Wanderers debieran ser campeones", señaló en su llegada al Consejo de Presidentes de la ANFP.

"Ha habido en general poca voluntad de parte de muchos actores del fútbol y gente externa al fútbol. Siento con lástima ver estos últimos días que en general pocos han colaborado y agotado esfuerzos para retomar la actividad, no ha habido generosidad ni voluntad de muchos que debieran ser los primeros llamados a defender la actividad", agregó el dirigente estudiantil.

En esa línea, postuló que "no he tenido contacto por parte de la ANFP estos días desde el consejo anterior, así que vengo a escuchar y entender cuál es la propuesta, pero me quedo con esa sensación, que aquí faltó mucha voluntad de muchos actores, todos saben los que han aportado para que el fútbol retome y quienes han aportado para que el fútbol no retome. Así que vamos a ver qué pasa hoy en ese contexto".

Al ser consultado sobre la opción de jugar una Superliga con varios equipos, contestó que "me parece que había una decisión tomada hace un buen tiempo de mantener un sistema de campeonato estable, que la gente entendiera y darle continuidad".

"Aparecer con propuestas de ese tipo de manera acelerada me parece complejo. Si hay una amplia mayoría que apoya algo así, habrá que adecuarse pero no va en la línea de lo que entendíamos como criterio de desarrollo estratégico de fútbol, tener un sistema de campeonato simple que la gente entendiera y perdurara por muchos años", prosiguió.

En lo referido a la clasificación a copas internacionales apuntó a que "me parece que es evidente el sistema aprobado, debiera respetarse, pero también creo que si hay una decisión de que no se puede jugar el fútbol, me parece que no puede haber excepciones, ahí empieza a definirse con criterios de ventaja que no son razonables, si la opinión mayoritaria es que no se puede jguar el fútbol, seamos coherentes con esa decisión".