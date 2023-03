Juan Tagle y cambios en el arbitraje: Se han visto luces y sombras

Juan Tagle, presidente de Cruzados, concesionaria que rige los destinos de Universidad Católica, se refirió a la implementación del "siga, siga" por parte del presidente de la Comisión de Arbitros, Roberto Tobar, y aseguró que aunque van bien encaminadas, aún hay mucho por mejorar.

"Creo que hay espacio de mejora en el arbitraje. En todos los partidos se han visto luces y sombras, y nosotros tuvimos una reunión, nos visitó la Comisión, tal como han visitado todos los clubes, y les presentamos nuestras aprensiones", dijo Tagle en un evento donde la UC firmó un convenio con AZA Acero Sostenible, empresa que será el proveedor del material con que se modernizará el Estadio San Carlos de Apoquindo.

"Creemos que (los cambios) van bien encaminados, la dirección de Roberto Tobar va bien encaminada sobre todo para mejorar la cantidad de minutos jugados, una situación donde el fútbol chileno estaba muy bajo", añadió.

Tagle también se refirió a la suspensión de Franco Di Santo, quien fue castigado por un partido debido a los incidentes ocurridos en el duelo ante Audax Italiano.

"No estamos de acuerdo, nosotros revisamos las imágenes, concurrimos al tribunal con nuestros abogados, hicimos nuestros descargos y muestran a Franco intentando separar una pelea más que protagonizarla, pero siempre es subjetivo, y el árbitro así lo consignó. No logramos persuadir al tribunal, y no estamos de acuerdo pero lo respetamos", expresó.