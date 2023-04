Kagelmacher: Seguro que tengo alguna lesión, aunque parece que no estaré tanto tiempo afuera

El defensa uruguayo Gary Kagelmacher lamentó, tras el empate 0-0 de Universidad Católica ante Colo Colo, la lesión que lo aquejó en el final del partido, aunque vislumbra que no estará demasiado tiempo afuera.

Kagelmacher expresó tras el compromiso: "No (estoy) muy bien, sentí un fuerte dolor en el psoas y le dije al técnico que estaba roto. No obstante, me di cuenta que no quedaban más cambios, así que no quise salir para que siguiéramos teniendo un hombre más. Por suerte no empeoró".

"Seguro que tengo algo, hay que ver qué, pero dentro de lo malo parece que no va a ser tanto tiempo de recuperación, porque no es en el cuádriceps, que es un músculo que se ocupa mucho para patear, sino que es más arriba", añadió.

Sobre el análisis del partido, Gary aseguró quedar disconforme con el resultado: "Son dos puntos perdidos por como se dio el partido, con un hombre de más (por la expulsión de Leonardo Gil). Fuimos superiores y la pelota no entró".

"Elijo creer, siento que vamos mejorando y que estas pelotas como las que tuvimos hoy, el año pasado entraban. Siento que en líneas generales el esquema está bien", cerró.

El próximo duelo de la UC será el siguiente sábado ante O'Higgins a las 20:00 horas (00:00 GMT), de local.