Kuscevic: Me hubiese encantado estar en la selección, pero hay que respetar la nómina

Pese a no ser considerado por el técnico Reinaldo Rueda en la nómina de la selección chilena para Copa América, el defensa de Universidad Católica, Benjamín Kuscevic, comentó este miércoles que le habría gustado integrar el plantel, pero que no se "bajonea", y que "hay que respetar" la decisión del entrenador colombiano.

El zaguero del elenco cruzado era uno de los que se preveía que podía estar con la "Roja" de cara al certamen continental, algo que finalmente no se dio.

"Tengo que decir que siempre estoy disponible para la selección. Me hubiese encantado estar, pero hay que respetar la nómina del técnico porque él sabe a quien lleva y no queda más que apoyar", declaró el joven defensor.

"Obviamente que todos queremos estar, pero solo me queda seguir trabajando para el futuro", agregó.

Kuscevic finalizó diciendo que "por ahora no se dio, no me bajoneo para nada y lo tomo como un mensaje para continuar mejorando día a día".