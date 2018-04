Kuscevic tras caída de Colo Colo: No es la mejor imagen que dan del fútbol chileno

El zaguero de Universidad Católica Benjamín Kuscevic comentó la dura caída de Colo Colo ante Delfín SC por la Copa Libertadores y dedicó un comentario poco amigable al "Cacique" a raíz de este resultado histórico para los ecuatorianos.

"No pude ver el partido entero, sí lo vi a pedazos; no es la mejor imagen que dan del fútbol chileno, pero no sé qué más decir... qué diré de Colo Colo, no le deseo ni bien ni el mal, pero no me influye", declaró este viernes.

De cara el choque del comingo con Palestino, el futbolista dijo que ya dieron vuelta la página de la derrota ante los "albos" y que se preparan para enfrentar un complicado desafío ante un elenco que tiene varios ex "cruzados".

"Con Colo Colo ya está dada vuelta la página, fue un partido que obviamente no queríamos perder, pero ya está, es un partido más que vale tres puntos igual que todos los equipos, así que ya estamos cien por ciento pensando en Palestino", sostuvo.

"Ellos vienen de empatar con Antofagasta y sin duda será un partido duro, porque hay hartos ex compañeros que seguramente van a querer demostrar", agregó.

Por último, el defensor comentó que pese a que Roberto Gutiérrez es un jugador "muy peligroso", "estamos preparados para contrarrestar todo eso".

"Cruzados" y "árabes" se medirán el domingo a las 17:30 horas (20:30 GMT) en San Carlos de Apoquindo.